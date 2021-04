Ärger im Rathaus wegen S10-Sperre

Überrumpelt fühlt sich Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Teufer (VP) vom Schnellstraßenbetreiber ASFINAG: Dieser hatte kurzfristig eine Sanierung der Tunnel und Unterflurtrassen an der S10 entlang der Umfahrung Freistadt und damit einhergehend eine Sperre der Schnellstraße in Fahrtrichtung Norden angekündigt. Seit Montag herrscht daher in Freistadt erhöhtes Verkehrsaufkommen. Vor allem am Nachmittag reicht der Stau weit über die südliche Stadtgrenze hinaus. Entsprechend groß ist der Frust vieler Verkehrsteilnehmer sowie der Anrainer der Linzer und der Prager Straße.

Weil ebenfalls seit Montag mit der Kellerbauernbrücke und der Walchshofer Straße eine weitere Stadtzufahrt wegen Bauarbeiten gesperrt ist, vermuten viele, dass die Stadtgemeinde dieses Terminchaos verursacht habe.

„Wir verstehen den Frust und Ärger der Bürgerinnen und Bürger“, sagen die Bürgermeisterin und ihr SP-Vizebürgermeister Christian Gratzl. Die Gemeinde hätte die Sperre zwar nicht verhindern, aber zumindest die Bürger besser darauf vorbereiten können: „Die Information über die S10-Sperre erreichte uns genauso kurzfristig wie die Bürger.“ Nachdenklich stimmen die beiden Politiker die anonymen, teilweise sehr untergriffigen Schreiben und Drohanrufe, die sie selbst, aber auch Verkehrsstadträtin Sonja Seifried deswegen erhalten: „Wir freuen uns immer über Verbesserungsvorschläge und gute Ideen und nehmen andere Meinungen sehr ernst. Wir bitten aber um eine sachliche Diskussion und einen fairen Umgang. Unsere Türen stehen immer offen, reden wir doch lieber miteinander!“

Bei der ASFINAG wird die kurzfristig angesetzte Sanierung damit begründet, dass man die Arbeiten noch vor der Lockerung der Corona-Reisebeschränkungen abschließen möchte. Derzeit sei der Verkehr auf der S10 deutlich schwächer als vor der Pandemie. Dieses Zeitfenster habe man nutzen wollen.