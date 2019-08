100.000 Besucher stürmten die 15. Böhmerwaldmesse

Die Böhmerwaldmesse ist nicht nur die größte Wirtschaftsschau der Region und Besuchermagnet im Oberen Mühlviertel – immerhin kamen 100.000 Besucher an den drei Messetagen nach Ulrichsberg –, sie ist vor allem ein Kraftakt vieler Einzelner. Vom Parkplatzeinweiser bis zum Würstelkoch, vom 80-jährigen Kameradschaftsbund-Mitglied, der beim Festzelt-Kehren hilft, bis zur zehnjährigen Nachwuchskickerin, die bei der Schnitzelausgabe an vorderster Front ist. Mit gutem Beispiel voran geht das Organisationsduo Sepp Thaller und Johanna Pfoser. Der "Messepräsident" – diesen Titel hat ihm bei der Eröffnung Landesrat Markus Achleitner höchstselbst verliehen – ist Sonntagvormittag noch im Arbeitsgewand anzutreffen: "Wir haben gerade die Spuren von gestern beseitigt." Johanna Pfoser, Thallers rechte Hand, räumt derweil fleißig die Tische im Festzelt ab. "Man muss selbst mit gutem Beispiel vorangehen, anders funktioniert eine Veranstaltung solchen Ausmaßes am Land nicht", weiß Thaller, der die Messe nun seit mehr als 30 Jahren leitet. Umso mehr freut er sich über die 100.000 Besucher, die am Wochenende nach Ulrichsberg pilgerten: "Das hat schon mit dem besten Freitag der Messegeschichte angefangen." Mehr als 4000 Wanderer des Seniorenbundes stürmten schon am Vormittag die Messe. Aber auch viele Familien waren anzutreffen. "Das Wetter hat uns heuer im Großen und Ganzen mitgespielt. Bis auf ein paar abendliche Wolkenbrüche blieb die Messe trocken.!

Für Ulrichsbergs Bürgermeister Wilfried Kellermann liegt der Erfolg der Böhmerwaldmesse im starken Zusammenhalt in den Vereinen und der ganzen Gemeinde. An die 500 freiwillige Helfer sind rund um das Messewochenende im Einsatz. "Das ist der gemeinsame Erfolg von allen", sagt Kellermann. Und auch Landesrat Markus Achleitner staunte über das Gebotene und verlängerte seinen Messeaufenthalt bis in den Nachmittag: "Man sieht, was man im ländlichen Raum alles auf die Beine stellen kann, wenn man zusammenarbeitet. Hier ist jedenfalls was Gscheites auf die Beie gestellt worden", sagte er anlässlich seines Besuches im Mühlviertel.

Aussteller zufrieden

Zufrieden zeigten sich auch die Aussteller durch die Bank. Wie erfolgreich die Messe tatsächlich war, zeige sich natürlich erst nach der Nachbearbeitung: "Für uns hat’s aber auf jeden Fall gepasst", sagte ein regionaler Autohändler auf OÖNachrichten-Anfrage. Ähnlich fiel die Bilanz an vielen Messeständen aus.

Dass es 2021 eine 16. Böhmerwaldmesse geben wird, davon ging man nach "Ladenschluss" beim verdienten Feierabend-Bier auf jeden Fall aus.

