Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Der 51-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung am Freitag gegen 15.50 Uhr mit dem Motorrad auf der L1472 von Gutau kommend in Richtung St. Leonhard. In der Gemeinde Gutau kam er in einer Linkskurve aus unbekannter Ursache zu Sturz. Das Motorrad schlitterte gegen die Leitschiene, der Lenker blieb bewusstlos in der angrenzenden Böschung liegen. Nachkommende Fahrzeuglenker und Anrainer leisteten bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Der Mann war in weiterer Folge wieder ansprechbar und wurde mit schweren Verletzungen mit dem Notarzthubschrauber in das UKH Linz geflogen.

Eine 15-Jährige aus dem Bezirk Perg fuhr am Freitag gegen 17.25 Uhr mit einem Moped auf dem Güterweg Kalmberg von Bad Kreuzen kommend in Richtung Grein. Im Kreuzungsbereich mit der Zufahrt Würzenberg wollte sie nach links in Richtung Lettental einbiegen. Dabei blockierte der Hinterreifen, die Lenkerin verlor die Kontrolle über das Moped und stürzte im Kreuzungsbereich. Sie wurde verletzt und mit dem Notarzthubschrauber ebenfalls ins UKH Linz geflogen.