Morgen könnten die ersten Asylwerber ins ehemalige Ibis einziehen

Diese Woche soll es so weit sein. Morgen oder übermorgen sollen die ersten Asylwerber in das ehemalige Ibis-Hotel beim Hauptbahnhof einziehen. "Unter 20" werden es sein, sagt ein Sprecher der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen (BBU). Am Anfang seien es einmal ganz wenige, dann schaue man, wie sich das Ganze einspiele. Die Belegung erfolgt je nach Bedarf und Notwendigkeit. Die Lage wird jeden Tag in der Früh evaluiert.