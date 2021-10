Mordverdächtiger warf sich vor Feuerwehrauto

An dem Wohnhaus in der Siedlung Spielfeld – nur einige Meter vom Sportplatz des ASKÖ Treffling entfernt – deutet nur wenig auf das Drama hin, das sich hier in der Nacht auf Dienstag ereignet hat: Die Fenster des ersten Obergeschosses und der Balkon sind verkohlt, im Erdgeschoss sind die Fenster mit verbeulten Fensterläden verschlossen. "Es ist ein Wahnsinn, was hier passiert ist.