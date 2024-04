Mordprozess in Wels: "Er konnte einfach nicht akzeptieren, dass sie ihn nicht wollte"

Begonnen hat alles im Frühjahr 2021 auf der Internetplattform Discord. Dort hatte Ariel G. sein späteres Opfer kennengelernt. Nahezu täglich tauschte sich der aus Israel stammende G. mit Mara L. (Name von der Redaktion geändert) aus Regau in einem Chatroom aus. Musik, Videospiele, Alltagsprobleme - über alles konnte der 26-jährige G., der als Security am Flughafen München arbeitete, mit ihr reden. Obwohl die Bekanntschaft nur virtuell geführt wurde, war bald von einer Liebesbeziehung die Rede.