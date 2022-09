Auf den ersten Blick scheint gestern am späten Nachmittag in der Wohnsiedlung der außerhalb der knapp 3370 zählenden Ennstalgemeinde Ternberg (Bezirk Steyr-Land) alles beim Alten zu sein. Passanten sind in der Sportplatzstraße nicht anzutreffen, nur in der ein oder anderen Wohnung brennt Licht.