Der Albtraum begann für eine junge Rumänin Samstagabend. Gegen 21 Uhr klingelte die Frau an der Tür jenes Hauses in Ternberg (Bezirk Steyr-Land), das ihr ein 34-Jähriger zuvor genannt hatte. Sie verließ es nicht mehr lebend. Wie berichtet, hatte der gebürtige Burgenländer, der im Frühjahr wegen seiner neuen Arbeitsstelle in Steyr nach Ternberg gezogen war, über das Internet einen Escort-Service gebucht. Die junge Frau, deren Dienste er in Anspruch nehmen wollte, wurde daraufhin von einem