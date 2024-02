Streit zwischen Securitys und Aktivisten in Molln

Keine Ruhe kehrt an der Baustelle für die geplante Gas-Probebohrung in Molln ein: Anfang Februar drohte das Unternehmen ADX zwei Aktivisten der Bürgerinitiative "Pro Natur Steyrtal" nach einem Lokalaugenschein mit Besitzstörungsklagen. Lesen Sie auch: ADX-Gasbohrung Molln: Aktivisten droht Klage [OÖNplus] Dieser Streit ist laut dem Gaskonzern zwar mittlerweile beigelegt. Am Samstag kam es bei einem weiteren Lokalaugenschein von Projektgegnern aber zu einer Auseinandersetzung mit