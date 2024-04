Mit den Niederlanden huckepack zu neuen Transportflugzeugen

Das Bundesheer ist dem Kauf von neuen Transportflugzeugen einen großen Schritt näher gekommen. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) hat ein Memorandum of Understanding mit den Niederlanden unterschrieben. In dieser 39-seitigen Grundsatzvereinbarung betonen beide EU-Länder den dringenden Bedarf, ihre C-130-"Hercules"-Flotten (in Österreich sind es drei Maschinen, die am Fliegerhorst Vogler in Hörsching stationiert sind) zu ersetzen sowie die gemeinsame Beschaffung und Synergieeffekte im