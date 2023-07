"Mission Vorwärts": Eine Milliarde Euro für das Heer

Neue Hubschrauber, neue Transportflugzeuge, neue Jet-Trainer, modernisierte Kampf- und Schützenpanzer – das ist ein Teil des milliardenschweren Investitionsprogrammes, mit dem das Bundesheer in den kommenden Jahren in das 21. Jahrhundert transformiert werden soll. Oberösterreich und seine Kasernenstandorte sind dabei einer der Schwerpunkte. Rund eine Milliarde Euro an Investitionen – auch in die Infrastruktur – sollen im Land ob der Enns landen.