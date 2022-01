Milchwirtschaft unter Wasser

Die heimische Milchwirtschaft muss bei den Handelskonzernen rasch höhere Preise erzielen, weil die Betriebskosten davon laufen. Während die Inflation in den vergangenen Monaten bei vier Prozent und darüber lag, gab es in der Produktgruppe Milch-Käse-Eier in den ersten elf Monaten 2021 nur plus 0,1 Prozent.