Mihael Djukic: Ein Weltenbummler kommt endlich an

Er lehrte in Island, Kolumbien und den USA, lebte in Neuseeland und Nepal und verbrachte mehrere Tage alleine auf einer einsamen Insel in Polynesien, modelte in Italien, Deutschland und in China und berichtete für die OÖNachrichten aus dem Nahen Osten. Jetzt ist der Weltenbummler angekommen, am Fuße des Linzer Freinbergs ist Mihael Djukic der neue Kommunikationschef der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz (PHDL).