Messerattacke: Ermittlungen wegen versuchten Mordes

In Braunau wurde in der Nacht auf Samstag ein 47-Jähriger von einem mehrfach vorbestraften Einbrecher schwer verletzt. Der 69-jährige Täter wurde in einer großen Gärtnerei kurz nach Mitternacht vom Besitzer, der gerade nach Hause gekommen war, auf frischer Tat ertappt. Der Einbrecher versuchte daraufhin zu fliehen, wurde vom 47-Jährigen aber verfolgt und gestoppt.