"Menschen brauchen mehr Schutz vor Hundeattacken"

Tierschutz-Landesrat Michael Lindner (SPÖ) will das Gesetz evaluieren lassen.

Die tödliche Hundeattacke in Naarn löst auch in der Landespolitik Entsetzen aus und sie wird nicht ohne Konsequenzen bleiben: Der für Tierschutz zuständige Landesrat Michael Lindner (SP) teilte mit, bereits "eine Evaluierung des Hundehaltegesetzes in Auftrag" gegeben zu haben. "Wir können nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, sondern müssen mit Fachleuten Gesetz und Vollzug kritisch durchleuchten", sagte er.