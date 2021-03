Sie waren auf der Plattform des Landes registriert, bekamen ein Angebot für eine Immunisierung zugeschickt – und sind dennoch nicht erschienen. In den Impfstraßen, die das Land Oberösterreich gemeinsam mit dem Roten Kreuz eingerichtet hat, herrschte am vergangenen Wochenende überraschend wenig Andrang. Rund 1460 Impfangebote waren von den eingeladenen Personen am Freitag und Samstag nicht wahrgenommen worden. Der Anteil jener, die das Impfangebot nicht angenommen haben, ist beträchtlich.