Matthias’ Wunsch: "Das Gefühl von Schwerelosigkeit"

"Ich bin so froh, dass ich mir das getraut habe", "Wir waren mit dem Hubschrauber ganz hoch oben bei den Wolken", "Da haben wir alles gesehen", rufen die 80 Bewohner des Diakoniewerks in Gallneukirchen durcheinander. Ihre Stimmen werden von den Rotoren des Hubschraubers beinahe übertönt, die Freude in ihren Gesichtern kann ihnen an diesem Donnerstagnachmittag aber keiner nehmen.