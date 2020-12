Die zweite Corona-Welle hat nicht nur die Spitäler an ihre Limits gebracht, sondern auch die Contact-Tracing-Teams der Gesundheitsbehörden in Oberösterreich. In den vergangenen sieben Tagen konnten wegen der gestiegenen Fallzahlen nur noch 52 Prozent aller Neuinfektionen auf ihre Quelle zurückgeführt werden. Zum Vergleich: Anfang November lag diese Aufklärung bei bis zu 80 Prozent.