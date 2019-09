"Einsatz am Mahdlgupf, Klettersteiggeher in Notlage." 13 Mal hat Stephan Santer diesen Satz heuer schon gehört. Und 13 Mal rückten der Ortsstellenleiter der Bergrettung Steinbach/Weyregg und seine Kameraden aus, um Hilfe zu leisten. Manchmal wurde ihnen der lange Weg über den anspruchsvollen Steig am Attersee durch den Hubschrauber erspart. Wenn nicht, lief eine kräftezehrende Rettungsaktion an.