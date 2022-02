Man fühlt selbst aus den dürren Worten der Anklageschrift das furchtbar Jägerhafte heraus, das diesem siebenfachen Frauenmörder zueigen war. Daß er, ein schnürender Wolf, sich an die Opfer anschlich, Vertrauen suchte und fand, um dann loszuspringen und die Hände wie Klammern um des Opfers Hals zu legen. Klammern, die eisern hielten, so lange noch ein Funken Leben in dem Opfer war." So drastisch zeichnete das Linzer Volksblatt am 22.