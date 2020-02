Mann stürzte mehrere Meter tief in Brunnenschacht: Von Feuerwehr gerettet

Sein Sohn hatte den Unfall beobachtet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Leonding, Axberg und Hart rückten zur Rettung an. "Er ist verletzt, aber nicht in Lebensgefahr", sagte Einsatzleiter Andreas Rab von der FF Hart nach dem Einsatz am Samstagmittag.

Ein Mann war bei Arbeiten auf seinem Grundstück in Hart mehrere Meter tief in einen Brunnenschacht gestürzt. Die Unglücksursache war vorerst unklar. „Er war im engen Schacht eingekeilt und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Mit Hilfe des Höhenrettungsdienstes der Feuerwehr und dem Notarztteam haben ihn aus dem Schacht retten können“, so der Kommandant der FF Hart.

Die Rettungsarbeiten seien schwierig gewesen: „Man kann sich vorstellen, dass das nicht einfach war. Wir sind zwar trainiert auf derartige Einsätze, aber wenn schon für eine Person kaum Platz ist, dann wird es schwierig, dass eine weitere Person die Arbeiten erledigen kann. Da braucht man viel Fingerspitzengefühl und gute Technik“, sagt Andreas Rab. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht.

