Mann auf der B135 lebensgefährlich verletzt: Identität stundenlang unklar

Am Sonntag um 23.30 Uhr fuhr ein 41 Jahre alter Grieskirchner mit seinem Abschleppwagen auf der B135 in Richtung der Bezirkshauptstadt. In der Meggenhofner Ortschaft Obergallspach bemerkte der 41-Jährige eine Person auf der Fahrbahn der Landesstraße. Der Lenker versuchte noch auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern. Er erfasste den Mann frontal, dieser wurde gegen die Windschutzscheibe des Abschleppautos geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen.

"Zustand ist sehr kritisch"

Der Unfalllenker alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Rotes Kreuz und Notarzt eilten zum Unfallort. Sie versorgten den Verletzten an der Unfallstelle, ehe sie ihn ins Klinikum Wels brachten. Dort wurde der Mann auch gestern Nachmittag noch intensivmedizinisch betreut. "Sein Zustand ist sehr kritisch, er ist weiterhin nicht bei Bewusstsein", sagte eine Sprecherin des Klinikums gestern den OÖNachrichten.

Die Identität des Mannes gab er Polizei auch gestern Vormittag noch Rätsel auf: "Das Unfallopfer hatte keine Dokumente bei sich und war nach dem Zusammenstoß nicht ansprechbar", sagt Friedrich Stadlmayr, Sprecher der Landespolizeidirektion. Polizisten der Inspektion in Haag am Hausruck suchten gestern in den Morgenstunden ein weiteres Mal die Unfallstelle ab. Einen Hinweis auf die Identität des Unfallopfers fanden die Beamten aber dabei nicht. Mit einer Personenbeschreibung im Internet und der Bitte um Hinweise versuchte die Polizei, die Identität zu klären: Der Schwerverletzte ist etwa 1,75 Meter groß und hat brünettes Haar. Er trug ein hellblaues T-Shirt mit der Aufschrift: "I’m here to HELP", eine schwarze Jogginghose, schwarze Sneakers und einen Strohhut mit der Aufschrift: "Estrella Damm, Barcelona".

Nach umfangreichen Ermittlungen konnte Beamte der Polizeiinspektion Haag am Hausruck schließlich das Unfallopfer identifizieren. Es handelt sich um einen 27 Jahre alten Rumänen, der von England kommend auf der Durchreise in sein Heimatland war. Warum er sich am Sonntag gegen 23.30 in Meggenhofen aufhielt, ist bislang unklar.

