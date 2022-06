Mit gespitzten Ohren und konzentriertem Blick schaut Schäferhund Amigo in den Wald. Sein Auftrag: Jene vermisste Person zu finden, die sich hinter einem Baum, kaum sichtbar, verschanzt hat. Hundeführer Werner Kaiserainer gibt seinem Hund ein Zeichen, Amigo stürmt los – auch wenn er die versteckte Person nicht sieht, er vertraut seinem Geruchssinn. Nur wenige Sekunden verstreichen, dann ertönt das mehrfache, laute Gebell: Amigo schlägt an, weil er gefunden hat, was er suchen sollte.