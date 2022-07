"Ich bin heute aus großer Betroffenheit dabei, im Gedenken an die Ärztin, die sich aus Verzweiflung das Leben genommen hat. Ich finde es wichtig, dass man da ein Zeichen setzt", sagte Maria Vogeser-Kalt, kaufmännische Direktorin des Museums Arbeitswelt in Steyr. Sie nahm am Sonntag an der wöchentlichen Kundgebung teil, die die Initative "YesWeCare" jeden Sonntag am Neutor in Steyr abhält. Dieses Mal stand die Veranstaltung im Zeichen des Gedenkens an Lisa-Maria Kellermayr.