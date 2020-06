"Du verkörperst viel vom Bild des Hirten, der sich persönlich kümmert um die verlorenen Schafe", mit diesen Worten dankte Bischofsvikar Wilhelm Vieböck Altbischof Ludwig Schwarz für sein jahrelanges Engagement und seine Menschennähe. Exakt 3773 Tage lang war Schwarz Oberhirte in der Diözese Linz, ehe er am 17. Jänner 2016 sein Amt an Manfred Scheuer übergab. Heute feiert der beliebte und geschätzte Altbischof seinen 80. Geburtstag.