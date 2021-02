GALLSPACH. Heute um 9 Uhr geht es los. Ehrenamtliche Mitarbeiter des Naturschutzbundes stellen auf einem 150 Meter langen Straßenabschnitt beim "Naturerlebnisbad" in Gallspach einen an Eisenstehern befestigten kniehohen Kunststoffzaun auf. Das untere Ende wird in eine Rinne eingeschlagen und mit Erde beschwert. Dann werden in Abständen von zehn Metern Plastikkübel ebenerdig hinter dem Zaun versenkt. Der Boden der Kübel ist perforiert, damit das Wasser abrinnen kann.