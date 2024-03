Zwergerl-Doktor: "Unter der Dusche kommen die Ideen wie von alleine"

Mit dem Schirmzwerg an der Bergstation der Pöstlingbergbahn verbindet Otto Kolano besondere Erinnerungen: Er war der erste Patient des Leondingers, der seit rund 20 Jahren die Zwerge am Pöstlingberg betreut. Besagter Schirmzwerg war bei einem Vandalismusakt fast vollständig zerstört worden. Als Kolano davon hörte, bot er der Linz AG seine Hilfe an. Gemeinsam mit der Volksschule am Pöstlingberg startete er ein Projekt zur Rettung des Zwerges.