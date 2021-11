Abt Reinhold Dessl steht in "seiner" Kirche in Wilhering, hat eine 3D-Brille auf dem Kopf und bewegt sich virtuell durch den Kölner Dom, verändert auf Knopfdruck Perspektiven und Standpositionen. Er staunt über das, was in diesem Moment nur er sieht. Neben ihm erklärt Tabakfabrik-Chef Chris Müller mit seiner ihm eigenen Begeisterung, was in naher Zukunft alles möglich sein könnte. Die beiden Männer kommen aus verschiedenen Welten, und doch eint sie vieles.