Zwei Haubenköche und ihr Wirtshaus ohne "Chichi"

Das Vier-Hauben-Lokal "Rossbarth" in der Klammstraße, die "Pizzeria 22k" in der Tabakfabrik, und jetzt das "Schwarze Schiff" in Urfahr: Mit diesem Lokal eröffnen Marco Barth und Sebastian Rossbach am 11. April ihren mittlerweile dritten Gastronomiebetrieb in Linz. Sie folgen im Schwarzen Schiff auf Michael Fellöcker, der, wie kürzlich berichtet, mit der Betriebsleitung im Klosterhof eine neue Aufgabe gefunden hat.