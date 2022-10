"Zusammenarbeit zwischen zwei Linzer Originalen": Uni Pils ist das Ergebnis

Die Maschinen brummen in der Schauküche der Johannes Kepler Universität. In Gefäßen stehen unterschiedliche Getreidekörner auf einem Tisch verteilt, davor eine Schachtel, in der sich Flaschen mit dem fertigen Produkt befinden: Studierende des Institutes für Chemische Technologie Organischer Stoffe stellen ihr neu entwickeltes Bier vor: das Uni Pils.