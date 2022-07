Das Bundesheer ist eine Baustelle – dieser Befund trifft nicht zuletzt auf die Stellungsstraße in der Linzer Garnisonstraße zu. Als "symbolträchtiges Projekt" bezeichnet Militärkommandant Brigadier Dieter Muhr die mit 11,5 Millionen Euro veranschlagten Arbeiten an den Gebäuden und zusätzlichen Attraktivierungen. Denn mit der Generalsanierung sei der Erhalt der Stellungsstraße in Linz "endgültig sichergestellt".