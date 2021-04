Es waren wüste Szenen, die sich dieser Tage auf dem Treppelweg in Urfahr abgespielt haben. Ein Jogger, der östlich der Autobahnbrücke Richtung Steyregg unterwegs gewesen war, wurde von einem vorbeifahrenden Radler gestreift, was zu einem Schreiduell zwischen den Freizeitsportlern führte. Die Situation schaukelte sich auf, bis der Jogger den Radler einholte, diesen vom Rad riss und ihm einen Schlag in die Magengrube versetzte.