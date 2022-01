"Ihr 2G-Nachweis, bitte": Seit vergangener Woche gilt im Handel (abseits von Geschäften des täglichen Bedarfs) eine Kontrollpflicht. Hinein darf nur, wer ein gültiges Corona-Impf- oder Genesenen-Zertifikat vorweisen kann. In Einkaufszentren wie dem Passage in der Landstraße oder der Plus City in Pasching haben Besucher die Möglichkeit, sich nach Vorlage ihres 2G-Nachweises einen Stempel oder ein Bändchen zu holen. Diese können sie in den einzelnen Geschäften vorweisen und so die Kontrollen im