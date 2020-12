Ihre erste große Hundeliebe wird Marlies Zachbauer nie vergessen. Es war am Weihnachtsabend vor 28 Jahren, als es an der Tür ihres Elternhauses in St. Florian läutete. Draußen standen Nachbarn mit einem Dackelwelpen namens Edi, der das Herz der damals 15-Jährigen im Sturm eroberte und für lange Jahre ihr treuer Begleiter werden sollte.