Vielzahl an Wohnmobilen am AEC-Parkplatz: So war das nicht gedacht

Hein könnte indirekt sozusagen als „Erfinder“ dieses Zustandes gelten. Denn erst seine Initiative, den Parkplatz auf dem Jahrmarktgelände nicht mehr kostenlos für Pendler zur Verfügung stellen zu wollen, hat letztlich die Diskussion darüber in Gang gebracht, an deren Ende, wie alle wissen, das Aus für das Parken an der Donau bedeutet hat. Mit einer Ausnahme: Die 119 Parkplätze des Ars Electronica Center können gegen Gebühr weiterhin benutzt werden.

Dass in den Sommermonaten wie jetzt mitunter bis zu 30 Wohnmobile in den frühen Morgenstunden abgestellt sind, stört das AEC nicht, weil die Besitzer der Camper ja den Tagessatz von 9,50 Euro bezahlen. Und wer zahlt, könne dort stehen bleiben, heißt es.

Für Hein eine zu einfache Rechnung. „Der Parkplatz ist für Besucher und nicht für auswertige Camper gedacht“, ließ er heute in einer Aussendung wissen. Es sei sicher ein „nettes Körberlgeld“ für das AEC, aber nicht im Sinne des Erfinders.

Grundsätzlich stellt sich aber natürlich die Frage, ob nicht das Jahrmarktgelände ein idealer Platz für Zwischenstopps von Reisenden wäre. Ein Gedanke, der ebenfalls nicht neu ist, sondern immer wieder zur Urlaubszeit herumgeistert.

Hein kann sich durchaus vorstellen, auf der Parkverbotsfläche ein Angebot für „mobile Touristen“ zu bieten. Das Gelände wäre wegen seiner Größe und Lage bestens dafür geeignet. Nur erlaubt ist es nicht, weil die entsprechende Widmung fehlt. Wenn man das wolle, müsste die Stadt Linz eine Umwidmung in die Wege leiten. „Ich stehe dem offen gegenüber“, sagt Hein.

Auch wenn damit ein Teil des Jahrmarktgeländes - mit entsprechendem Tarifsystem - zum Abstellen von Autos dienen würde, wäre dies keineswegs der erste Schritt zurück zum Pendlerparkplatz von einst. „Das ist verkehrspolitisch falsch und kommt für mich nicht in Frage“, so Hein weiter.

Was eventuell als künftige Nutzung des Areals in Frage kommen könnte - Stichwort „Insel-Projekt“ -, ist indes immer noch offen.