Ab Mitte Mai soll das Cohousing-Projekt in der Holzstraße auch innen fertig und belebt sein.

Wenn heute, Montag, die Donau Apotheke (nach dem Drogeriemarkt dm vor wenigen Monaten) ihren modernen Standort an alter Wirkungsstätte in der Holzstraße 15 bezieht, dann ist dies das deutliche Zeichen dafür, dass sich ein besonderes Bauprojekt in Linz auf der Zielgerade befindet.