Wie sieben Gemeinden in der Jugendbetreuung eng zusammenarbeiten

Seit zweieinhalb Monaten leitet Bilal Mahsenoglu das Jugendzentrum "Justy" in Steyregg. Doch das bedeutet nicht, dass er nur in "seinem" JUZ anzutreffen ist. "Heute muss ich in St. Georgen aushelfen, am Samstag in Mauthausen", sagt der 41-jährige Sozialpädagoge im Gespräch mit den OÖNachrichten. Damit ist er nicht allein.