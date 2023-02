Die Pläne dafür, in Leonding ein Gymnasium zu errichten, werden in der Stadtgemeinde bekanntlich schon länger gewälzt. Nun soll ein weiterer Schritt gesetzt werden, um der Realisierung näher zu kommen – und zwar in Form eines Grundsatzbeschlusses des Gemeinderates. Fallen soll dieser in der morgigen Sitzung.