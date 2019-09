Verglichen mit den Zugewinnen in anderen Regionen fällt das Plus der ÖVP im Bezirk Linz-Land mit 4,3 Prozent relativ moderat aus. Dennoch gelang es der Partei von Sebastian Kurz, in dem bisher "roten" Kerngebiet Platz eins zu erobern – aufgrund der herben Verluste der FPÖ bzw. der SPÖ. Die großen Städte Leonding und Enns wurden "gedreht" und sind nun mehrheitlich türkis eingefärbt.