Wie die KPÖ die Linz AG zum Handeln brachte

Resolutionen sind eigentlich zahnlos, können in Ausnahmefällen aber tatsächlich etwas bewirken.

Für die kleine KPÖ ist es ein großer Erfolg. In der Gemeinderatssitzung am 24. Mai hat Fraktionschefin Gerlinde Grünn einen günstigen Punkte- bzw. Bäderoasen-Pass für Aktivpass-Nutzer in den Linz-AG-Bädern gefordert. Damit sollen die jüngsten Preiserhöhungen für die Ärmsten abgefedert werden. Und tatsächlich hat die Linz AG gegenüber den OÖN angekündigt, die Forderung mit 1.