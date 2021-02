Es sind keine einfachen Zeiten für Sportvereine: Die Trainingshallen und Sportfelder sind weiterhin wie leergefegt – wann wieder trainiert werden darf, steht in den Sternen. Einfach nur abwarten ist für Andrea und Martin Stump von ASKÖ Judo Leonding – Leofighters Austria aber keine Option. Sie brennen für den Sport und dafür, auch in Zeiten von begrenzten Möglichkeiten, ihre Freude an der Bewegung weiterzugeben. "Wichtig ist, die Kinder und Jugendlichen immer wieder zu motivieren