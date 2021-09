Wettbüros, Blechlawine, dafür viel zu wenige Radwege und Grünflächen

Was stört die Linzer an ihrer Heimatstadt? Was gefällt ihnen? Und wo sehen sie den dringendsten Handlungsbedarf? Die OÖNachrichten haben sich in verschiedenen Stadtteilen umgehört und haben die Bewohner nach Positivem und auch Negativem gefragt. Im dritten Teil waren wir im Franckviertel unterwegs – siehe Umfrage unten.