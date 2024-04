Werden Jugendliche in Linz mit Hochfrequenztönen vertrieben?

"The Mosquito" heißt ein 2005 in Großbritannien entwickelter Störgeräuschsender, der mit Schallwellen in hohen Frequenzbereichen "herumlungernde" Jugendliche vertreiben soll. Ein ähnliches Gerät vermuten User des Internet-Forums Reddit im Einkaufszentrum Linzerie in der Linzer Innenstadt. Von einem "extrem hohen Fiepton" berichtet einer.