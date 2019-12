Wo die Bruchlinien im Linzer Gemeinderat verlaufen, kam gestern zutage, als in der letzten Sitzung des heurigen Jahres der Beschluss des Doppelbudgets für 2020/21 anstand. SPÖ und FPÖ gegen die ÖVP lautete die Kampfaufstellung. Dazwischen die Grünen in relativ neutraler Position und an der Bande die Neos, die zwar heftige Kritik an der Spieltaktik üben, aber selbst nicht aufs Feld laufen müssen.