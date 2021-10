"Das ist alles nicht dramatisch. Aber es gibt auch gute Hinweise." So resümmiert Harald Kronsteiner, SP-Stadtrat in Leonding, jenen Rechnungshof-Bericht, der die Beteiligungen der Stadt in den Jahren 2017 bis 2019 unter die Lupe nahm und einige Mängel kritisierte. Insgesamt an acht Unternehmen war Leonding direkt beteiligt, dabei handelte es sich um vier Mehrheitsbeteiligungen, bei vier weiteren betrug die Beteiligung der Stadt weniger als 25 Prozent.