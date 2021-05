Es ist eines der Projekte des Linzer Corona-Investitionspakets, über das viel und kontroversiell diskutiert wird. Denn die geplante Donaubucht, als Teil der Attraktivierung des Urfahraner Jahrmarktgeländes, ist noch immer nicht in trockenen Tüchern. Eine Lösung, wie die Bucht trotz der in unmittelbarer Nähe vorgesehenen Schiffsanlegestelle realisiert werden kann, ist aber weiter in Sicht, wie Bürgermeister Klaus Luger (SP) gestern sagte.