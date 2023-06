Wehrgeschichte in Ebelsberg erleben

Die Hiller-Kaserne in Ebelsberg ist zwar seit 2016 Geschichte. Das Kommando der 4. Panzergrenadierbrigade sowie das Panzerstabsbataillon 4 übersiedelten damals nach Hörsching zum Fliegerhorst Vogler. Dennoch können Interessierte in Ebelsberg einen Einblick in die Wehrgeschichte gewinnen. In den Räumlichkeiten der ehemaligen Militärpfarre hat der Verein Forum Wehrgeschichte Oberösterreich provisorisch ein Museum eingerichtet.