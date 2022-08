LINZ. Es gibt (wieder einmal) Handlungsbedarf am Grünmarkt in Urfahr: Auslöser dafür ist, wie berichtet, der Konkurs des "Glashauses" im heurigen Juni. Damit gehörte die Bio-Markt-Halle, die von der vom Verband der Bio-Bauern eigens gegründeten Bio Austria OÖ Frischmarkt GmbH betrieben worden war, nach rund einem Jahr auch schon wieder der Vergangenheit an. Seither steht die rund 187 Quadratmeter große Fläche leer.