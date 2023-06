Was 1000 T-Shirts mit einer alten Hinrichtungsstätte zu tun haben

Künstler Leopold Hackl-Lehner und Bürgermeister Sepp Wall-Strasser (v. li.) bei der alten Richtstätte am Punzenberg in Gallneukirchen.

Wer morgen auf den Punzenberg in Gallneukirchen spaziert, wird staunen: Nicht weniger als 1000 T-Shirts will der Künstler Leopold Hackl-Lehner entlang des Weges in die Bäume hängen, genauer gesagt sind es 800 gelbe und 200 schwarze Leibchen. Der Grund für die Installation liegt weit in der Geschichte zurück, und er ist ein blutiger.