Kaum hat ein Hotel in Linz eröffnet, sperrt auch schon das nächste auf. Allein heuer gingen das Amedia von Udo Chistee in der Prinz-Eugen-Straße und das Motel One am Hauptplatz neben dem früheren Oberbank-Gebäude in Betrieb. Auch kleinere Anbieter wie Göttfried in der Hofgasse, die wenige kleine, feine Zimmer anbieten, kamen jüngst dazu.